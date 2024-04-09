Суспільство

На Волині бус врізався у блокпост: є постраждалі

9 Квітня 2024 10:52
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дтп
Блокпост / Getty Images

Зранку, 9 квітня бус врізався у блокпост на автодорозі біля села Гірка Полонка, що у Луцькому районі . Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Відомо, що сьогодні в аварію у Луцькому районі потрапив бус марки “Mercedes Sprinter”. Автівка в’їхала у блокпост.  Внаслідок ДТП травми отримали дільничний офіцер поліції та доброволець громади, а також пасажирка автомобіля.

Всіх постраждалих доставили у лікарню на обстеження.

Як зазначають правоохоронці, попередньо, водій заснув за кермом.

“Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка”, – додали у дописі. 


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