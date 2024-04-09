На Волині бус врізався у блокпост: є постраждалі

Зранку, 9 квітня бус врізався у блокпост на автодорозі біля села Гірка Полонка, що у Луцькому районі . Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє поліція Волинської області.

Відомо, що сьогодні в аварію у Луцькому районі потрапив бус марки “Mercedes Sprinter”. Автівка в’їхала у блокпост. Внаслідок ДТП травми отримали дільничний офіцер поліції та доброволець громади, а також пасажирка автомобіля.

Всіх постраждалих доставили у лікарню на обстеження.

Як зазначають правоохоронці, попередньо, водій заснув за кермом.

“Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка”, – додали у дописі.