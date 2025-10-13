На Волині батько й донька організували фіктивний шлюб для втечі призовника за кордон

У Волинській області правоохоронці викрили батька та доньку, які організували схему незаконного перетину кордону через фіктивне одруження. За 25 тисяч доларів вони забезпечили чоловіку призовного віку можливість виїзду до країн ЄС.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

За даними слідства, за 25 тисяч доларів родичі організували “шлюб за розрахунком” – фіктивне одруження чоловіка призовного віку з жінкою з інвалідністю II групи, яка є донькою та сестрою переправників.

“Таким чином вони забезпечили можливість для легального виїзду чоловіка до країн ЄС. При цьому ще й обіцяли здійснити супровід через один із пунктів пропуску на Волині”, – розповіли в прокуратурі.

Після отримання свідоцтва про шлюб і передачі другої частини обумовлених коштів у розмірі 23,3 тисячі доларів обох організаторів затримали, їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів). Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.