На Волинь евакуювали 34 жителів Харківщини

До Волинської області евакуювали 34 жителів з постраждалих тергромад Харківщини, повідомили в пресслужбі ХОВА.

З Вовчанської, Богодухівської та Куп’янської територіальних громад евакуювали 34 особи, серед яких 23 дитини, в тому числі сироти та позбавлені батьківського піклування. Під час поїздки евакуйованих забезпечать гарячим харчуванням. А після прибуття до Ковельського району, поселять неподалік Шацьких озер. На місці евакуйовані отримають усю необхідну соціальну, фінансову та психологічну підтримку. Також передбачені освітні програми, екскурсії та культурні заходи.

«Продовжуємо евакуйовувати жителів прикордонних та прифронтових населених пунктів до більш безпечних регіонів країни. Щиро вдячні нашим колегам з Волинської ОВА та надійним партнерам з UNICEF за підтримку жителів деокупованих, прифронтових та постраждалих населених пунктів Харківщини, а також АТ «Укрзалізниця» за забезпечення логістики та харчування в дорозі», – зазначила заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Віта Ковальська.