Суспільство

На ВЛК чекає нова хвиля перевірок

2 Квітня 2024 15:27
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кабмін, мобілізація
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у квітні розпочнеться нова хвиля перевірок ВЛК.

Про це прем’єр сказав під час засідання уряду.

“Тут, окрім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства”, — зазначив Шмигаль.

За словами українського прем’єра, станом на сьогодні вже було перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

“Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування. Такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля”, — додав посадовець.


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