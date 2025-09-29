На Вінниччині у заповідній зоні знайшли плантацію коноплі та лабораторію для виготовлення амфетаміну

У заказнику загальнодержавного значення «Згарський» у Вінницькому районі троє чоловіків і жінка вирощували понад 5,7 тис. кущів коноплі. Там вони зібрали врожай, а також облаштували лабораторію для виготовлення амфетаміну.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та на земельних ділянках, які вони використовували, вилучено:

120 кг канабісу у готовому вигляді;

понад 5,7 тис. рослин коноплі;

амфетамін і прекурсори;

лабораторне обладнання;

готівкові кошти;

автомобілі, телефони та банківські картки.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на «чорному ринку» становить близько 5 млн грн.

Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 статті 307, ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, а також незаконний посів і вирощування конопель). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.