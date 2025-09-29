        Кримінал

        На Вінниччині у заповідній зоні знайшли плантацію коноплі та лабораторію для виготовлення амфетаміну

        Галина Шподарева
        29 Вересня 2025 16:27
        читать на русском →
        Конопляна плантація на Вінниччині/ Фото: Офіс Генерального прокурора
        Конопляна плантація на Вінниччині/ Фото: Офіс Генерального прокурора

        У заказнику загальнодержавного значення «Згарський» у Вінницькому районі троє чоловіків і жінка вирощували понад 5,7 тис. кущів коноплі. Там вони зібрали врожай, а також облаштували лабораторію для виготовлення амфетаміну.

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та на земельних ділянках, які вони використовували, вилучено:

        Реклама
        Реклама

        • 120 кг канабісу у готовому вигляді;
        • понад 5,7 тис. рослин коноплі;
        • амфетамін і прекурсори;
        • лабораторне обладнання;
        • готівкові кошти;
        • автомобілі, телефони та банківські картки.

        Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин на «чорному ринку» становить близько 5 млн грн.

        Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 статті 307, ч. 2 статті 310 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, а також незаконний посів і вирощування конопель). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

        Обшуки в заказнику / Фото: Офіс Генерального прокурора

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини