Кримінал

На війні з Україною загинув засуджений за гучне вбивство кота Кузі

2 Грудня 2023 13:05
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росія

На війні з Україною загинув житель Сєвєродвінська Артем Лаврентьєв, який був засуджений за вбивство кота Кузі та перебував у колонії. Про це з посиланням на військкомат повідомили активісти з ініціативної групи із захисту тварин.

“З колонії напросився на СВО. Пропав безвісти влітку, знайдений лише зараз”, – йдеться у повідомленні.

Жорстоке вбивство кота Кузі у Сєвєродвінську сталося восени 2021 року. Лаврентьєв та його партнерка Анна-Вікторія Громович викрали кота у матері Лаврентьєва і кілька тижнів знущалися з тварини, записуючи те, що відбувається на мобільний телефон і публікуючи ролики в соцмережах. Коли кіт помер, вони повернули його господині.

Громович звинувачувала мати Лаврентьєва Олену в надмірній любові до кота і в поганому ставленні до неї та її дітей.

Після смерті Кузі його господиня добилася порушення кримінальної справи. Громович заарештували, Лаврентьєва залишили на волі. Зоозахисники у різних містах РФ виходили на пікети з вимогою покарати живодерів.

Судовий процес розпочався у січні 2022 року. Громович отримала три роки та два місяці колонії-поселення за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Лаврентьєва засудили до трьох із половиною років колонії загального режиму. Громович та Лаврентьєва позбавили батьківських прав.


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