Суспільство

На війні в Україні Росія втратила понад 420 тисяч військових — Генштаб

6 Березня 2024 09:13
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війна
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори / Фото: Associated Press

Станом на ранок 6 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 420 270 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1250 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6678 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
  • артилерійських систем – 10308 (+50) од,
  • РСЗВ – 1008 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
  • крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

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