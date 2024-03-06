На війні в Україні Росія втратила понад 420 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 6 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 420 270 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1250 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6678 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
- артилерійських систем – 10308 (+50) од,
- РСЗВ – 1008 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
- крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).