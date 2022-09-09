На відбудову України потрібно майже 350 млрд доларів

У Брюсселі сьогодні відбулася презентація звіту «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення», що розроблявся Урядом спільно з ЄС і Світовим банком. На ній виступив український прем’єр Денис Шмигаль, який заявив, що ця оцінка руйнувань закладає основу для національного Плану відновлення.

“Згідно зі звітом, вартість потреб на відбудову та відновлення України оцінюється в понад 349 млрд доларів. Для вирішення першочергових потреб Україні необхідно буде 105 млрд доларів у короткостроковій перспективі. Тільки на перший етап потрібно 17 млрд доларів, з яких Україна потребує 3,4 млрд вже в найближчі три місяці”, – написав Шмигаль у Telegram.