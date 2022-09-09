Економіка

На відбудову України потрібно майже 350 млрд доларів

9 Вересня 2022 17:33
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У Брюсселі сьогодні відбулася презентація звіту «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення», що розроблявся Урядом спільно з ЄС і Світовим банком. На ній виступив український прем’єр Денис Шмигаль, який заявив, що ця оцінка руйнувань закладає основу для національного Плану відновлення.

“Згідно зі звітом, вартість потреб на відбудову та відновлення України оцінюється в понад 349 млрд доларів. Для вирішення першочергових потреб Україні необхідно буде 105 млрд доларів у короткостроковій перспективі. Тільки на перший етап потрібно 17 млрд доларів, з яких Україна потребує 3,4 млрд вже в найближчі три місяці”, – написав Шмигаль у Telegram.


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