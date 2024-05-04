На Великдень в Україні очікуються заморозки, подекуди можливий дощ

У неділю, 5 травня, на більшій частині України буде сонячно і сухо, тільки в північній частині, на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 17-22° тепла, у західних областях до 25°.

У Києві 5 травня вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень близько 20°.

У понеділок, 6 травня, в Україні, крім південної частини, місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, в окремих районах град.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни 6-11°; вдень 20-25°.

У Києві в понеділок очікується місцями невеликий, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°; вдень 22-24°.