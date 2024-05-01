На Великдень у Кіровоградській області  змінили час комендантської години

У Великодню ніч у Кіровоградській області змінили час комендантської години – вона триватиме з 00:00 до 4:00.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

“Друзі! Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч. Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що комендантська година в Кіровоградській області триває 23:00 до 05:00.

Райкович також нагадав, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях.