Суспільство

На Великдень у Кіровоградській області  змінили час комендантської години

1 Травня 2024 10:56
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Кіровоградська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Великодню ніч у Кіровоградській області змінили час комендантської години – вона триватиме з 00:00 до 4:00.

Про це повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

“Друзі! Ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години у Великодню ніч.  Вона триватиме з опівночі до четвертої ранку”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що комендантська година в Кіровоградській області триває 23:00 до 05:00.

Райкович також нагадав, що під час комендантської години не можна перебувати на вулицях та в громадських місцях.


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