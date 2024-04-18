Суспільство

На Україну насуваються заморозки

18 Квітня 2024 11:50
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погода
Ілюстративне фото / Getty Images

19-го квітня в Україні пануватиме холодна погода, можливий мокрий сніг, а в ніч на 20-те очікуються заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

“У п’ятницю дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України.

Опади 19-го квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на Вінниччині.

Причому через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.

На решті території України – схід, південь, більшість центру – без істотних опадів.

Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного”.


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