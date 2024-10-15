На Україну насуваються сильні заморозки

По всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5 градусів тепла протягом наступних трьох днів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах.

“Увага! Дістаємо пуховички та шарфики, бо вже від завтра та протягом наступних трьох днів майже по всій Україні очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий)”.

За даними рятувальників, значно похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській й Дніпропетровській. А також у північних і західних областях.

У Києві та області на заморозки слід чекати вже з 17 жовтня.