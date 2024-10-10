На тлі потужного шторму в США злетіли ціни на нафту 

В четвер на тлі підвищеного попиту на паливо через потужний шторм в США та побоювань щодо можливих перебоїв з постачанням з Близького Сходу злетіли ціни на нафту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 63 центи, або на 0,8%, до 77,21 долара за барель, а ф’ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) у США піднялися на 63 центи, або на 0,9%, до 73,87 долара за барель станом на 7:23 за київським часом.

Найбільший у світі виробник і споживач нафти постраждав від другого великого шторму, урагану Мілтон, який обрушився на західне узбережжя Флориди, спричинивши торнадо і загрожуючи морськими хвилями.

Шторм уже призвів до зростання попиту на бензин у штаті, і приблизно чверть заправних станцій залишилися без пального, що підтримало ціни на нафту.

Додатково, інвестори остерігаються ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, оскільки міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант пообіцяв, що ізраїльський удар по Ірану буде “смертоносним, точним і несподіваним”.