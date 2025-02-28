На Тернопільщині чоловік зарізав сам себе, намагаючись заколоти свиню

На Чортківщині Тернопільської області загинув 44-річний чоловік під час забою свині. Про це повідомила обласна поліція.

Трагедія сталася в одному з сіл Борщівської громади. Потерпілий разом із родичем та сусідом колов свиню на подвір’ї, коли тварина різко смикнулася.

“У якийсь момент тварина смикнулася і 44-річний чоловік поранився ножем. Лезо увійшло в стегнову артерію. Очевидці намагалися зупинити кров, але не змогли. Чоловік помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги”, – розповіли у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.