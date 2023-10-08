Політика

На Таврійському напрямку знищений 241 окупант

8 Жовтня 2023 13:39
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втрати ворога

Сили оборони минулої доби знешкодили на Таврійському напрямку 241 окупанта, двоє здалися в полон, повідомляє пресслужба Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСГВ “Таврія” протягом доби виконали 1212 вогневих завдань. Загальні втрати ворога – 241 особа. Двоє російських окупантів здалися в полон”, – йдеться в повідомленні пресцентру.

Як повідомляється, також за добу знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи, 4 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки. “Також знищено один важливий об’єкт ворога”, – зазначає пресслужба.


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