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На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етни

13 Листопада 2023 14:45
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вулкан

На італійському острові Сицилія розпочалося виверження Етни – найвищого вулкана Європи, що діє. 

Про це повідомляє газета La Sicilia та портал Volcano Discovery.

Фахівці Національного інституту геофізики й вулканології виділяють пароксизмальну фазу виверження – це означає, що зараз воно повільно посилюється. 

Вчені кажуть, що викиди досягли 4 500 м (14 763 футів) над рівнем моря, пише Sky News.

Інколи через виверження Етни в Катанії доводиться закривати міжнародний аеропорт Вінченцо Белліні.

Однак La Sicilia пише, що поточна фаза виверження Етни наразі не впливає на роботу аеропорту.

Етна – це стратовулкан на острові Сицилія висотою за різними даними від 3326 до 3350 метрів.

Це найвищий та найактивніший вулкан Європи, який вже кілька разів “прокидався” цьогоріч. 

Нинішній період виверження почався у 2013 році. У 2021 році за пів року Етна викинув стільки вулканічного матеріалу, що виріс у висоту майже на 30 метрів.

Етна вважається безпечним вулканом, адже більшість вивержень не становлять загрози для тих, хто живе в цьому районі.

Втім, раніше вулкан становив загрозу. У 1928 році ціле місто Маскалі було стерте з лиця землі, а у 2002 році, лава зруйнувала магазини, готелі та ресторани в районі Піано Провенцана.


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