        На Сумщині знайшли російський БпЛА, який не вибухнув

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 14:44
        На Сумщині знешкодили збитий російський ударний БпЛА / Фото: Нацполіція
        У Сумській області вибухотехніки знищили бойову частину збитого російського безпілотника. Ударний БпЛА росіян впав на полі неподалік одного із сіл Сумського району та не вибухнув.

        Про це повідомили в Національній поліції України.

        Після огляду безпілотного літального апарату вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини.

        Після цього вибухонебезпечний фрагмент вивезли на спецмайданчик і знищили шляхом підриву.

        “При виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів категорично забороняється їх торкатися чи пересувати. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102”, – нагадують правоохоронці.

        Знешкодження російського БпЛА / Фото: Нацполіція

