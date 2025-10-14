На Сумщині знайшли російський БпЛА, який не вибухнув

У Сумській області вибухотехніки знищили бойову частину збитого російського безпілотника. Ударний БпЛА росіян впав на полі неподалік одного із сіл Сумського району та не вибухнув.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Після огляду безпілотного літального апарату вибухотехніки поліції на місці провели знешкодження його 50-кілограмової уламково-фугасно-запалювальної бойової частини.

Після цього вибухонебезпечний фрагмент вивезли на спецмайданчик і знищили шляхом підриву.

“При виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів категорично забороняється їх торкатися чи пересувати. Терміново повідомляйте про це поліцію за номером 102”, – нагадують правоохоронці.