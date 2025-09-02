На Сумщині внаслідок обстрілу зазнали поранень 13-річна дівчина та її дідусь

Сьогодні, 2 вересня, внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку на Сумщині зазнали поранень дитина та пенсіонер.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.
Близько 17:10 росіяни атакували будинок мирних жителів у місті Білопілля Сумського району. За попередніми даними, для обстрілу росіяни застосували безпілотник.
Унаслідок удару поранено 13-річну дівчинку та її дідуся.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).