        На Сумщині внаслідок обстрілу зазнали поранень 13-річна дівчина та її дідусь

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 19:10
        Надання допомоги постраждалим / Фото ілюстративне: redcross.org.ua
        Надання допомоги постраждалим / Фото ілюстративне: redcross.org.ua

        Сьогодні, 2 вересня, внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку на Сумщині зазнали поранень дитина та пенсіонер.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Близько 17:10 росіяни атакували будинок мирних жителів у місті Білопілля Сумського району. За попередніми даними, для обстрілу росіяни застосували безпілотник.

        Унаслідок удару поранено 13-річну дівчинку та її дідуся.

        За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).


