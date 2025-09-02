На Сумщині внаслідок обстрілу зазнали поранень 13-річна дівчина та її дідусь

Земельна оборудка у Києві: приватна фірма захопила ділянку на Жуковому острові та розпочала будівництво

У Львові завершилися церемонії прощання з Парубієм: політика поховали на Личаківському цвинтарі

Високопосадовця СБУ підозрюють у недостовірному декларуванні та збагаченні на 21,6 млн гривень

Близько 17:10 росіяни атакували будинок мирних жителів у місті Білопілля Сумського району. За попередніми даними, для обстрілу росіяни застосували безпілотник.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

Сьогодні, 2 вересня, внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку на Сумщині зазнали поранень дитина та пенсіонер.