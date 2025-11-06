На Сумщині військовий організував схему збагачення на дронах для ЗСУ: збитків на понад 15 млн гривень

У Сумській області викрили організовану групу, яка незаконно заволоділа 15,6 млн гривень бюджетних коштів, призначених для закупівлі дронів для Збройних Сил України. Про підозру повідомлено восьми особам — серед них військовослужбовець, посадовці територіальних громад та підприємці.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, у червні 2023 року військовослужбовець однієї з військових частин, використовуючи особисті зв’язки, створив організовану групу, до складу якої увійшли посадові особи територіальних громад Сумського району та підприємці. Метою діяльності орггрупи було заволодіння коштами місцевих бюджетів, призначеними для придбання квадрокоптерів нібито для потреб однієї з військових частин.

“Учасники групи підробляли офіційні документи від імені військової частини, готували фіктивні договори купівлі-продажу та видаткові накладні. На підставі цих документів з рахунків чотирьох громад було перераховано кошти на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців”, – розповіли в прокуратурі.

Як встановили слідчі, жодних безпілотників на адресу військової частини поставлено не було, а кошти привласнено та легалізовано шляхом проведення низки фінансових операцій. У результаті державі було завдано збитків на загальну суму 15,6 млн грн.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.