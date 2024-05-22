На Сумщині почали відновлювати електропостачання

В Сумському, Роменському та Охтирському районах Сумщини відновили електропостачання , ще тривають відновлювальні роботи у Шосткинському та Конотопському районах.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

“Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня, вночі внаслідок ворожого авіаційного удару.

У Шосткинському та Конотопському районах роботи по відновленню постачання електроенергії продовжуються”.

В ОВА подякували енергетикам за оперативну, професійну та злагоджену роботу.