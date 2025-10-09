На Сонці з’явилася велика корональна діра — потік сонячного вітру досягне Землі 11 жовтня

Астрономи повідомляють про появу на поверхні Сонця великої корональної діри, яка нині спрямована безпосередньо до Землі. Вона перебуває у так званому геоефективному положенні — тобто в зоні, з якої потоки сонячної плазми найімовірніше впливають на нашу планету. За прогнозами, швидкий потік сонячного вітру досягне Землі вже 11 жовтня і може спричинити помірні збурення магнітного поля.

Сонячний прогноз на 8-9 жовтня 2025 року. Нова корональна діра з’явилася в полі зору. Вона звернена до Землі, і її швидкий сонячний вітер повинен досягти Землі і порушити наше магнітне поле в найближчі кілька днів / Зображення з сайту NOAA/ GOES.

Як зазначає EarthSky, 8 жовтня до Землі вже прибув попередній викид корональної маси (CME), який короткочасно порушив магнітне поле, однак не викликав навіть слабкої бурі (рівня G1). Проте вплив від нової корональної діри може бути відчутнішим.

Сонячна активність загалом залишається низькою — за минулу добу зафіксовано сім слабких спалахів класів C і B, найпотужніший із них — C1.7. Спалахів вищих класів M або X не спостерігалося.

Науковці пояснюють, що великі корональні діри з’являються частіше напередодні піку 11-річного циклу активності Сонця. Їхні потоки плазми можуть викликати полярні сяйва, короткочасні збурення магнітосфери та незначний вплив на роботу супутників і зв’язку.

Фахівці попереджають, що магнітні коливання, які можуть виникнути 11–12 жовтня, здатні вплинути на самопочуття метеозалежних людей — зокрема спричиняти головний біль, підвищену втому, дратівливість або перепади тиску.

Утім, значних магнітних бур поки не прогнозується: геомагнітне поле залишатиметься в межах помірної активності, без серйозних наслідків для технічних систем.

EarthSky прогнозує, що 9–10 жовтня ситуація залишиться спокійною, а з 11 жовтня можливе короткочасне підвищення геомагнітної активності через потік сонячного вітру з великої корональної діри.