Суспільство

На сході України очікується суттєве зниження температури

15 Лютого 2023 14:27
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В Україні у четвер, 16 лютого, без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах, на сході та північному сході України місцями ожеледь. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 16 лютого – без істотних опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У п’ятницю, 17 лютого, у південно-східних областях України очікується слабкий сніг, удень у західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах Лівобережжя та Карпат місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура на Лівобережжі вночі 6-11°, у східних областях до 14° морозу, вдень 0-5° морозу, на решті території вночі та вдень близько 0°, у західних та південних областях вдень 4-9° тепла.

У Києві 17 лютого вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.


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