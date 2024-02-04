На сході Польщі запроваджують навігаційне попередження для пілотів

Починаючи з 5 лютого 2024 року й до 5 травня 2024 року в Республіці Польща діятиме навігаційне попередження для користувачів повітряного простору через безпекову ситуацію на східному кордоні.

Відповідне повідомлення Агентства аеронавігаційного обслуговування Польщі підтверджує Оперативне командування родів військ польських Збройних сил.

“Навігаційне попередження NOTAM N0604/2024 для користувачів повітряного простору, опубліковане 2 лютого 2024 року Польським аеронавігаційним агентством, було розроблено та опубліковано за погодженням з Оперативним командуванням родів військ польських Збройних сил”, – повідомило командування у неділю, 4 лютого, на платформі Х.

NOTAM – це оперативна інформація для всіх користувачів повітряних суден і людей, пов’язаних з авіацією.

“Повідомлення спрямовано на попередження цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію діяльності військової авіації на східному напрямку у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні”, – наголосили в Об’єднаному командуванні.

Зона дії навігаційного попередження NOTAM N0604/2024 / Фото з сайту Dlapilota.pl

Як можна зауважити на опублікованій карті, зона імовірних військових польотів охоплює увесь східний кордон Польщі, де вона межує зі Україною та Білоруссю, а також частково південний – на межі зі Словаччиною, й повністю – кордон з Калінінградською областю РФ (колишня Східна Прусія). До зони дії NOTAM N0604/202 потрапили міста Варшава, Білосток, Замостя, Хелм, Перемишль.