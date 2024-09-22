Кримінал

На шахті в Ірані вибухнув метан: щонайменше 30 людей загинули
22 Вересня 2024 09:30
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іран, вибух, шахта
Кількість загиблих унаслідок аварії на шахті Табас зросла до 30 осіб / Фото IRNA

Витік метану призвів до вибуху на вугільній шахті у східному Ірані, внаслідок якого загинули щонайменше 30 осіб і ще 17 дістали поранення, повідомляють у неділю державні ЗМІ Ірану. Ще 24 шахтарі, імовірно, перебувають у пастці, передає AP.

У повідомленні йдеться, що інцидент стався на вугільній шахті в Табасі, приблизно за 540 кілометрів на південний схід від Тегерана.

Влада направила туди рятувальників. На момент вибуху в шахті працювало близько 70 осіб. Пізніше державне телебачення повідомило, що 24 людини, імовірно, перебувають у пастці.

Губернатор провінції Мохаммад Джавад Кенаат повідомив державному телебаченню, що 30 шахтарів загинули і 17 дістали поранення.

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що він наказав докласти всіх зусиль для порятунку тих, хто опинився в пастці, і надати допомогу їхнім сім’ям. Він також повідомив, що почалося розслідування інциденту.


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