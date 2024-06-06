На Саміт миру в Швейцарії від Угорщини поїде Сійярто 

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який зараз перебуває на економічному форумі у Санкт-Петербурзі в РФ, заявив, що Угорщина візьме участь на саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомляє Telex.

За словами Сійярто, Угорщина буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ, тобто поїде він сам.

Водночас він знову висловив розчарування тим, що Росію на саміт не запросили.

“Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ”, – сказав глава угорського МЗС.

Також, як зазначив Сійярто, причиною його участі є те, що Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.