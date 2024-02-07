На російському заводі, що випускає компоненти ядерної зброї стався потужний вибух – ЗМІ

Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УП.

Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення.

Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.

Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався “під час планових випробувань ракетних двигунів”.

Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів “Тополь-М” і “Іскандер”. Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.