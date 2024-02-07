Суспільство

На російському заводі, що випускає компоненти ядерної зброї стався потужний вибух – ЗМІ

7 Лютого 2024 21:32
читать на русском →
вибух, рф
Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УП.

Повідомляється, що вибух стався під Іжевськом на Воткінському заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення.

Після детонації на заводі почалася сильна пожежа.

Пропагандистське видання ТАСС пише, що нібито дізналося в диспетчерській службі, що вибух стався “під час планових випробувань ракетних двигунів”.

Воткінський завод розташований за 50 кілометрів від столиці Удмуртії Іжевська. Крім цивільної продукції, він випускає артилерійські ракети, зокрема балістичні ракети стратегічного призначення для комплексів “Тополь-М” і “Іскандер”. Наприкінці 2023 року Воткинський завод опублікував 19 держконтрактів із виробництва компонентів ядерних озброєнь. При заводі діє випробувальний полігон.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 21:32

На російському заводі, що випускає компоненти ядерної зброї стався потужний вибух – ЗМІ
7 Лютого 2024 21:06

Минулого року шістьом головам громад Київщини виплатили по понад 1 млн грн
7 Лютого 2024 20:40

Лікар ВЛК на Хмельниччині вимагав хабар за визнання хворого непридатним
7 Лютого 2024 19:52

Мер Києва показав Боррелю наслідки ворожої ракетної атаки по столиці
7 Лютого 2024 19:27

Столтенберг прокоментував можливу відставку Залужного
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки