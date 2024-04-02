Кримінал

На Рівненщині суд зобов’язав чоловіка прочитати “Кайдашеву сім’ю” за крадіжку у сестри

2 Квітня 2024 21:04
суд
Твір Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім'я” / Фото: Видавництво Знання

У Рівненській області суд зобов’язав місцевого жителя прочитати твір Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” у вироку за крадіжку у власної сестри.

На вирок Гощанського районного суду звернуло увагу видання Zaxid.net.

За даними слідства, наприкінці травня 2023 року обвинувачений проник на територію будинку сестри, успадкованого нею від батьків, й вкрав різне приладдя на понад 6 тисяч гривень — ножівки, пласкогубці, металеві кусачки, саморізи, цвяхи та інше.

У суді чоловік пояснив, що дізнався про намір сестри продати батьківський будинок, а тому вирішив забрати речі, які, на його погляд, належали йому — плужок і огортач. За його словами, він попереджав сестру про свій приїзд. 

Також чоловік поскаржився, що поки жив у будинку, то все там робив, зокрема вставив пластикові вікна. Сестра ж, як він стверджує, ніколи не допомагала ані йому, ані батькам.

Натомість жінка розповіла в суді, що напередодні крадіжки віддала братові воза, а також дозволила забрати деякі інші речі: плуг, виорювач, інструменти, зварювальний апарат та інше.

За її словами, майно, яке стало предметом злочину, як і будинок, вона частково отримала у спадщину за заповітом після смерті матері, а частково придбавала сама з чоловіком. Каже, що мати нічого не залишила брату, водночас він погрожував, що відбере хату або спалить її.

Як додала жінка, брат почав приїжджати до неї після того, як її чоловіка мобілізували до Збройних сил, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами та побажаннями смерті.

Зрештою, суддя Петро Тишкун визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто в крадіжці, вчиненій у великих розмірах чи в умовах воєнного стану, й призначив покарання — рік іспитового терміну. Йому також наказали прочитати декілька творів, серед яких — повість Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я». На думку суду, це допоможе сформувати в обвинуваченого повагу до права власності та розуміння про необхідність цивілізованого вирішення спорів про спадщину.

У суді зазначили, що чоловік визнав свою вину і розкаявся. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.


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