На Рівненщині пенсіонер не пропустив волонтерську колону: чоловік загинув, його дружина в реанімації

У четвер, 2 жовтня, близько 15:00, на трасі Київ – Чоп поблизу села Тараканів Рівненської області сталося зіткнення автомобіля ВАЗ 2106 та волонтерського Ford Ranger.

Про це повідомили в ГУНП у Рівненській області.

За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ, 76-річний житель села Соснівка, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Ford Ranger під керуванням 33-річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони.

Під час реанімаційних заходів від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Пасажирку ВАЗ, 73-річну дружину керманича, із політравмою медики госпіталізували до реанімації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.