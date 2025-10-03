        Кримінал

        На Рівненщині пенсіонер не пропустив волонтерську колону: чоловік загинув, його дружина в реанімації

        Галина Шподарева
        3 Жовтня 2025 12:13
        читать на русском →
        У ДТП на Рівненщині загинув чоловік / Фото: ГУНП у Рівненській області
        У ДТП на Рівненщині загинув чоловік / Фото: ГУНП у Рівненській області

        У четвер, 2 жовтня, близько 15:00, на трасі Київ – Чоп поблизу села Тараканів Рівненської області сталося зіткнення автомобіля ВАЗ 2106 та волонтерського Ford Ranger.

        Про це повідомили в ГУНП у Рівненській області.

        За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ, 76-річний житель села Соснівка, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Ford Ranger під керуванням 33-річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони.

        Реклама
        Реклама

        Під час реанімаційних заходів від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Пасажирку ВАЗ, 73-річну дружину керманича, із політравмою медики госпіталізували до реанімації.

        За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України.

        Наслідки ДТП на Рівненщині / Фото: ГУНП у Рівненській області

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини