На Рівненщині мати втопила двох синів

У Рівненській області 42-річна жінка втопила двох малолітніх синів у місцевому кар’єрі, куди вони втрьох пішли купатися.

Їй оголосили підозру в умисному вбивстві, повідомляють в поліції Рівненщини.

Як встановили правоохоронці, 23 серпня близько 11 години місцева жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися.

В Офісі Генерального прокурора зазначають, що спочатку жінка занурила старшого сина у воду й утримувала його в такому положенні до моменту припинення ним опору.

Після цього вона вийшла на берег за молодшим сином.

“Вона взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості й споглядала неминучість утоплення“, – пишуть в Офісі Генпрокурора.

За даними поліції, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько дітей й самотужки намагався врятувати одного з синів – дістав з води й почав проводити реанімаційні заходи, однак хлопчик помер.

Тіло іншої дитини пізніше дістали водолази.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб (п. 1,2 ч. 2 ст. 115 ККУ). У скоєному злочині вона зізналася.

У коментарі “УП. Життя” речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька розповіла, що раніше в поле зору правоохоронців підозрювана не потрапляла.

“У жінки було лише два сини. Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу”, – додала Юстицька.