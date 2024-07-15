На Прикарпатті затримали одного з головних митників, який вимагав хабарі в імпортерів

СБУ та ДБР затримали на корупційній схемі керівника одного з головних управлінь митниці.

Про це повідомили у СБУ в Івано-Франківській області.

За даними слідства, чиновник організував злочинний механізм одержання грошей від представників компаній-імпортерів.

“В обмін на хабарі посадовець “гарантував” підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Для реалізації “схеми” фігурант залучив декількох митних брокерів з Івано-Франківської та Закарпатської митниць. Один з них був залучений до оборудки як посередник для передачі хабарів від підприємців”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували чотири факти отримання фігурантами неправомірної вигоди.

“Після цього правоохоронці затримали організатора злочину та посередника на гарячому, під час одержання нового “траншу”. Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)”, – зазначили в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі ще тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів. Силовики встановлюють всі обставини злочину і повне коло осіб, причетних до нього.