На Прикарпатті невідомі напали на ТЦК: втекли троє військовозобов’язаних

Івано-Франківський обласний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про напад на Калуський районний ТЦК, що стався 22 вересня.

За офіційною інформацією, група невідомих осіб увірвалася на територію установи, після чого троє військовозобов’язаних, які там перебували, втекли.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група.

У ТЦК наголосили, що подібні дії є кримінальним правопорушенням, а всіх причетних буде встановлено та притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.