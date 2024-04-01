Суспільство

На прем’єра Лівії вчинили замах

1 Квітня 2024 07:50
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обстріл
Прапор Лівії / Getty Images

У неділю резиденцію прем’єр-міністра Лівії Абделя Хаміда ад-Дбейби обстріляли з гранатометів. Обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Reuters.

Один з міністрів, який говорив на умовах анонімності, зазначив, що напад завдав певної шкоди, але не розкрив інших подробиць.

Двоє громадян заявили, що чули вибухи біля моря в районі Хей-Андалус у Триполі, де розташована резиденція прем’єр-міністра.

Після цього там були розгорнуті підрозділи сил безпеки.

У 2014 році країна розкололася на східну й західну частини. Уряд національної єдності Дбейби був сформований за підтримки ООН у 2021 році, але парламент на сході країни припинив визнавати його легітимність наприкінці того ж року після невдалої спроби провести національні вибори.

На початку березня троє ключових лідерів країни оголосили, що погодилися з необхідністю формування нового об’єднаного уряду, який би здійснював нагляд за проведенням відкладених виборів.

Дбейба заявив, що не передаватиме владу новому уряду без проведення таких виборів.


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