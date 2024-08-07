Суспільство

На повне розмінування Харківщини потрібні десятки років, – ОВА
7 Серпня 2024 18:25
міни
Попередження про мінну небезпеку / Фото: Суспільне

Для розмінування Харківській області потрібно близько пів століття на очищення від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив директор облдепартаменту цивільного захисту Іван Сокол на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад, передає “Суспільне”.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ розміновано:

  • 24,98 тисячі гектарів території;
  • 1314 кілометрів автодоріг;
  • 212 кілометрів залізничних колій;
  • 3949 кілометрів ліній електропередач;
  • 352 кілометрів газопроводів.

Загалом з 24 лютого 2022 року знищили 207 104 вибухонебезпечних предметів.


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