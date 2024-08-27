Кримінал

На пост охорони Луцького ТЦК стався збройний напад, поранено солдата
27 Серпня 2024 20:43
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27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Про це повідомляє Оперативне командування “Захід”.

“Солдати роти  охорони, які у цей час  несли службу, діяли рішуче згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці”, – йдеться у повідомленні.

В ОК “Захід” нагадали, що ТЦК є режимним об’єктом. Тому у випадку загрози життю військовослужбовців – вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Окрім цього зазначається, що військові, які вчора перебували на посту охорони, – це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК.

“Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені – знайдуть”, – сказано у повідомленні.

Також до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.


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