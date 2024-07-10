Політика

На посаді прем’єра Шмигаля потенційно може замінити Свириденко 
10 Липня 2024 11:21
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Шмигаль
Денис Шмигаль / Hromadske

Єдиною кандидатурою, яку всерйоз обговорюють як потенційну заміну прем’єра Дениса Шмигаля є перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це повідомляє стаття “Української правди” “Юля-прем’єр або тривання Шмигаля. Чи замінить Зеленський найдовший уряд в історії”.

Повідомляється, що глава Офісу президента Андрій Єрмак сприймає Свириденко як 100% лояльну і свою.

“Як відомо, Єрмак робить тільки те, що йому каже президент, тож, імовірно, президент так само підтримує кандидатуру Свириденко. 

Зрештою в уряд вона потрапила за протекцією і з команди Єрмака, адже до призначення міністеркою економіки працювала заступницею глави ОП”, − йдеться у статті.

Також повідомляється, що віце-прем’єрку підтримує Олена Зеленська − Свириденко супроводжує першу леді у кожен закордонний політ державним літаком, у них теплі стосунки і спільний погляд на багато проблем.

Ще одним пунктом на користь віцепрем’єрки є досить предметний трек співпраці з ключовими закордонними донорами − вона для них зрозуміла, не була помічена в корупційних історіях.

За даними журналістів, тільки кандидатура Свириденко загалом отримала схвальні відгуки від західних партнерів.

Водночас, зазначається у статті, багато хто в уряді та “Слузі народу” не сприймають Свириденко всерйоз.  


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