На понад 17% обвалилася вартість біткоїна за добу

Вартість криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17%. Його ціна становить до 50 380 доларів за монету.

Про це інформує CoinDesk.

Згідно з повідомленням, станом на ранок за київським часом криптовалюта впала нижче 50 тисяч доларів, – до 49 300$. Проте згодом трохи відновила позиції.

Станом на 09:46 ціна Bitcoin тримається на рівні 50 379 доларів. Таким чином, за добу криптовалюта втратила близько 10 тис. доларів або 17,06%.

Капіталізація криптовалюти становила трохи менш як 1 трильйон доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 62 мільярди доларів.