На Полтавщині затримали агента РФ, який готував масований ракетний удар по Миргороду

Служба безпеки затримала на Полтавщині агента ФСБ, який збирав координати для нової ракетної атаки РФ на оборонну та критичну інфраструктуру Миргорода.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, окупанти планували атакувати балістикою більшість електропідстанцій, що живлять Миргород. Також пріоритетними цілями росіян були дислокації мобільних вогневих груп та запасних командних пунктів українських військ.

Реклама

Реклама

“Щоб скоригувати удар, ФСБ завербувала місцевого різноробочого через Телеграм. За інструкцією окупантів агент шукав по місту енергооб’єкти, а також будівлі, біля яких знаходився особовий склад Сил оборони”, – розповіли в СБУ.

Під час розвідвилазок зловмисник позначав локації таких «цілей» на гугл-картах і передавав співробітнику прикордонного управління ФСБ по Псковській області.

Служба безпеки затримала агента, коли він фотографував периметр однієї із запасних локацій Сил оборони. У затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.