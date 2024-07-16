Кримінал

На Полтавщині викрали немовля з перинатального центру
16 Липня 2024 21:34
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діти, поліція
На Полтавщині затримали людину, яка викрала немовля з перинатального центру / Фото: Нацполіція

Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру.

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал, повідомили у поліції.

“Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру”, – зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.


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