На Полтавщині вантажний вагон зійшов з рейок: деякі потяги затримуються

У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом.

Як повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”, через це час у дорозі для низки пасажирських поїздів збільшиться орієнтовно на 4 години.

“У зв’язку з об’їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська. Усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину”, – зазначається у повідомленні.

Зокрема, затримуються поїзди:

№711 Краматорськ-Київ;

№723 Харків-Київ;

№724 Київ-Харків;

№21 Харків-Львів;

№22 Львів-Харків;

№17 Харків-Ужгород;

№73 Харків-Перемишль;

№93 Харків-Хелм.

В “Укрзалізниці” додали, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.