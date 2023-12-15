На польському кордоні збили трьох українських водіїв

Водія мікроавтобуса, який наїхав на українських водіїв поблизу польсько-українського кордону, затримала поліція.

Про це у коментарі hromadske сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Відомо, що автомобіль керманича, який скоїв наїзд, має польську реєстрацію.

«Розпочалися слідчі дії. Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі», — зазначив речник.

Постраждалі громадяни України отримали незначні травми. Їм надали медичну допомогу на місці, госпіталізації вони не потребували. Генконсул України в Любліні Олег Куць казав, що в одного водія — забій руки, в іншого — забій ноги.

Так, українські водії 14 грудня пройшли оформлення на кордоні та разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.

14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул. Журналіст Євген Плінський опублікував відео з місця ДТП. Він зазначив, що польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв на пункті пропуску «Рава Руська».