Суспільство

На Покровському напрямку точаться жорсткі бої – Сирський
11 Грудня 2024 21:26
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сирський, фронт
Олександр Сирський / Фото з відкритих джерел

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок, де оцінив бойову обстановку та надав розпорядження щодо посилення оборони та підвищення ефективності знищення ворога.

Про це повідомляє Сирський у Facebook

“Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав бійців 38-ї окремої бригади морської піхоти. Наразі на цьому напрямку тривають запеклі бої з противником, який має чисельну перевагу в живій силі.”

За словами головнокомандувача, ситуація вимагає нестандартних рішень. “Бої надзвичайно жорстокі. Російські окупанти кидають у наступ усі доступні сили, намагаючись прорвати нашу оборону,” — зазначив він.

Основним завданням він назвав зміцнення оборонних позицій, зокрема, забезпечення військових достатньою кількістю боєприпасів та їх своєчасним підвезенням.

Сирський вислухав звіти про наявні проблеми та надав необхідні вказівки. “Українські воїни демонструють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат,” — підсумував він.


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