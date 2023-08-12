Суспільство

На Подолі знесли 200-річний будинок: Кличко в шоці

12 Серпня 2023 18:00
читать на русском →
київ

У Києві на вулиці Ярославській, 13-Б, 10 серпня забудовник зніс 200-річну садибу, що була зразком київської житлової деревʼяної забудови ХІХ століття. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на цей зухвалий вчинок забудовників і заявив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень. Крім того, мер ініціюватиме розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на вулиці Ярославській, 13-Б.

Про це Віталій Кличко написав у Facebook.

  • По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста.
  • По-друге: Міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.
  • По-третє: Ініціюю ухвалення Київрадою рішення щодо заборони реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), – без висновків містобудівної ради. Зазначу цікавий момент, що Верховна Рада в січні цього року остаточно скасувала заборону на містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України”, – зазначив мер Києва.

Крім того, Віталій Кличко повідомив, що Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроект №0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток зʼявляються торгівельні центри та багатоповерхівки.

Мер Києва уточнив, що законопроєкт №0895 стосується охорони культурної спадщини всієї країни.

Будинок на Ярославській, 13-Б у Києві – це садиба, яка є зразком першої забудови Подолу після великої пожежі 1811 року. Садиба датується орієнтовно першою половиною ХІХ ст. Будівлю побудували на камʼяному цоколі через часті повені на Подолі, вона є унікальним зразком київської житлової деревʼяної забудови. З 1882 року садиба належала міщанину Харичкову, з 1898 року — сімʼї Єфросинії Кравченко.

Тепер, згідно з документами, на місці будинку має бути збудовано “клубний будинок” на замовлення Сергія Боярчукова з юридичної компанії “Алексєєв, Боярчуков та партнери”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Серпня 2023 20:12

Україна починає реєстрацію суден для проходу чорноморським коридором
12 Серпня 2023 19:22

Генштаб: Сили оборони мали частковий успіх в районі Роботиного
12 Серпня 2023 18:57

Українська ППО загалом збила 13 “кинджалів” — Ігнат
12 Серпня 2023 15:13

NYT: Україна просувається вперед на двох напрямках
12 Серпня 2023 14:52

Хлопчик з Коломиї став 500-ю дитиною, яку вбила росія
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки