На початку тижня в Україні очікується незначне потепління

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20 Жовтня 2024 20:59
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Комета Цзицзіньшань-ATLAS над фортецею у Кам'янець-Подільському 14.10.2024 / Фото Mykola Klym via “Фотоподорожі Україною”

Невеликий дощ пройде місцями у східних областях України в ніч на 21 жовтня, повідомляє Укргідрометцентр.

В інших областях у понеділок без опадів.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.

У Києві 21 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

У вівторок, 22 жовтня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 11-16°, 22 жовтня на Прикарпатті місцями 17-20°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.


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