Суспільство

На початку тижня очікуються короткочасні дощі

28 Квітня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 29 квітня, у південно-східній частині України короткочасні дощі, вдень місцями з грозами, на решті територій – без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень близько 20°.

У вівторок, 30 квітня, в Україні без опадів, лише в південно-східній частині місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 5-10°, на півдні країни 9-14°; вдень 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 22-24°.


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