На початку саміту Україна-ЄС по всій країні лунають сирени повітряної тривоги

У п’ятницю в Києві та по всій Україні пролунала тривога про повітряний наліт, коли в столиці країни мав розпочатися саміт лідерів Європейського Союзу та України, йдеться у репортажі Reuters.

Президент України Володимир Зеленський приймав високопосадовців Європейського Союзу, які прибули до Києва з обіцянками підтримувати Україну «скільки це буде потрібно», але відмовляючи країні, яка перебуває у стані війни з Росією, швидкого шляху до приєднання до західного блоку.

Зеленський приймав голову ЄС Шарля Мішеля та виконавчого директора блоку Урсулу фон дер Ляйєн напередодні річниці вторгнення Москви, яке спустошило міста, убило десятки тисяч людей, змусило мільйони залишити свої домівки та похитнуло глобальну продовольчу та енергетичну безпеку.

«ЄС підтримуватиме Україну та український народ проти триваючої агресивної війни Росії стільки, скільки буде потрібно», — йдеться у спільній заяві трьох лідерів, з проектом якої Reuters ознайомилося напередодні.