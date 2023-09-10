Політика

На Півдні Сили оборони просунулися на 1 км

10 Вересня 2023 11:13
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контрнаступ

Є просування Сил оборони на Таврійському напрямку на понад 1 км. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його словами, за останню добу втрати ворога склали 226 осіб (безповоротні – 72, поранені – 149, полон – 5).

Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 2 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 2 РСЗВ, 9 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.


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