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На Півдні прикордонники FPV-дроном збили російський розвідувальний БПЛА ZALA
12 Червня 2024 15:05
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бпла, війна
Момент перехоплення ворожого безпілотника ZALA FPV-дроном / Скриншот з відео ДПСУ

Одеський загін Державної прикордонної служби за допомогою FPV-дрона знищив ворожий розвідувальний безпілотник ZALA.

“Дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні. Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну “пташку” для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле”, – повідомили в ДПСУ.

Перехоплення безпілотників за допомогою інших безпілотників — це відносно новий та перспективний напрямок у розвитку протиповітряної оборони.


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