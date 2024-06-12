На Півдні прикордонники FPV-дроном збили російський розвідувальний БПЛА ZALA

Одеський загін Державної прикордонної служби за допомогою FPV-дрона знищив ворожий розвідувальний безпілотник ZALA.

“Дрон противника намагався здійснити розвідку місцевості на Півдні. Завадили йому бійці Одеського загону, які, вирахувавши напрямок руху, використали ударну “пташку” для збиття цілі. Втративши своє крило, БпЛА впав у поле”, – повідомили в ДПСУ.

Перехоплення безпілотників за допомогою інших безпілотників — це відносно новий та перспективний напрямок у розвитку протиповітряної оборони.