На підприємстві у Вовчанську заблоковані кілька десятків окупантів

Кілька десятків окупантів заблоковані на підприємстві у Вовчанську. Ворог намагається прорватися та зазнає втрат.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у Вовчанську. Росіяни намагаються прорватися, однак постійно зазнають втрат на цьому напрямку”, – зазначив Синєгубов.

Ситуацію у Вовчанську загалом він називає “мінливою”, у місті тривають вуличні бої.

“Завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння. Що там цілодобово й відбувається”, – додав начальник ОВА.