На окупованій ЗАЕС порушено шість із семи ключових принципів ядерної безпеки, — МАГАТЕ

У МАГАТЕ заявили, що на окупованій Запорізькій АЕС порушено шість із семи ключових стовпів ядерної безпеки. В організації попередили про критичний рівень води у системах охолодження та наголосили на терміновій потребі у будівництві нової насосної станції.

Про це заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

За словами глави МАГАТЕ, на Запорізькій АЕС порушено шість із семи “стовпів ядерної безпеки”. Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, які МАГАТЕ визначила на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Сім “стовпів ядерної безпеки”:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв’язку.

Станом на зараз ЗАЕС живить тільки одна зовнішня лінія електропередачі й це створює серйозні ризики. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки — жоден із них не можна запустити безпечно.

Також рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, близько до критичного порогу в 12 м — далі системи охолодження виходять з ладу. МАГАТЕ заявили про необхідність будувати насосну станцію для стабільної роботи систем охолодження.

Бойові дії поблизу станції викликають серйозне занепокоєння фахівців і збільшують ризики.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Путін озвучив ідею про нібито готовність працювати з Україною та США на Запорізькій АЕС. У Міненерго назвали цю заяву спробою використати станцію як інструмент для подальшої війни.