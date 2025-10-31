Вчора російські удари пошкодили підстанції, що живлять українські АЕС — МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що 30 жовтня внаслідок російських атак було пошкоджено енергетичні підстанції, критично важливі для ядерної безпеки в Україні. Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі, ці удари призвели до перебоїв у зовнішньому живленні одразу кількох атомних електростанцій.

Після обстрілів Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї з ліній зовнішнього електропостачання. На Рівненській АЕС оператор мережі був змушений тимчасово знизити потужність двох із чотирьох енергоблоків, щоб стабілізувати енергосистему. Команда МАГАТЕ, що працює на Хмельницькій станції, певний час залишалася в укритті через небезпеку повторних ударів.

«Загрози для ядерної безпеки залишаються дуже реальними й постійними. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів і до поваги семи базових принципів ядерної безпеки», — наголосив Ґроссі.

Він також нагадав, що на Запорізькій АЕС тривають роботи з відновлення пошкодженої лінії електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1». Її ремонт є критично важливим для стабілізації енергопостачання станції, яка в жовтні майже місяць працювала на аварійних дизель-генераторах.

МАГАТЕ продовжує реалізовувати програми допомоги Україні, постачаючи обладнання для моніторингу, медичні засоби та технічну підтримку атомним об’єктам і лікарням, що їх обслуговують. Загальна вартість наданої допомоги перевищує 20 мільйонів євро, а фінансування забезпечують уряди Італії, Японії та Швеції.